Faid

Der Kreis will künftig Anreize schaffen, damit verstärkt Brauchwasser genutzt wird. Vom kommenden Jahr an sollen die Bewässerung auf privaten Grundstücken durch Regenwasser, die Nutzung von Niederschlagswasser im Haushalt oder die entsprechende Bewässerung von Sportanlagen und Grünflächen durch Vereine finanziell gefördert werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste jetzt der Werkausschuss in Faid.