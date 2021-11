Der Kreis will angesichts der Extremwetterereignisse mit Überflutungen in diesem Sommer die größeren Bäche in Cochem-Zell genauer in den Blick nehmen, mit den Kommunen in deren Einzugsgebiet ins Gespräch kommen und dem Kreistag dazu auch einen Bericht vorlegen. Angeregt wurde dies durch einen entsprechenden Antrag der SPD-Kreistagsfraktion.