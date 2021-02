Kreativwerkstatt für krebskranke Frauen: Basteln gibt Kraft und macht Mut

Besonders geformte Steine, Holzwürfel und -stäbe, Kugeln, Herzen und Platten aus Styropor, glänzende Satinbänder, Kordelknäuel oder Tonpapier sowie Farben zum Bemalen sind nur einige der Materialien, die Diana Retterath (41) und ihre Schwester Nadine Krems (33) aus Cochem zu Bastelsets zusammenstellen. Dem Set fügen sie jeweils eine Anleitung bei, sodass auch ungeübte Bastler mit kreativer Freude ganz individuelle Geschenke zusammenbauen können. Sie können aber auch für sich selbst sogenannte Glückswächter herstellen, die, versehen mit persönlichen auf kleine Karten geschriebenen positiven Gedanken zur guten Stimmung dienen, zum Beispiel als Mutmacher für Menschen in Krisensituationen. Insbesondere denkt Diana Retterath an Krebspatientinnen, die sich in einer Therapie befinden. Diesen Frauen stellen die Schwestern das Glückswächter-Bastelset kostenlos zur Verfügung. „Durch kreatives Schaffen habe ich während meiner eigenen Krebstherapie so viel Kraft gewonnen, dass ich diese Erfahrung unbedingt an andere Patientinnen weitergeben möchte“, erklärt Diana Retterath.