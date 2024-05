Plus Zell Kommunalwahlen im Zeller Land: Erstmals tritt AfD für den VG-Rat an Von Dieter Junker i Fünf Parteien beziehungsweise Wählergemeinschaften treten diesmal bei der Zeller Verbandsgemeinderatswahl an. Die AfD ist erstmals dabei. Foto: Kevin Rühle Nur in 3 der 24 Kommunen der Verbandsgemeinde (VG) Zell gibt es für die Bürgermeisterwahl am 9. Juni keine Kandidatin oder keinen Kandidaten. Welche Kommunen das sind, wo es gleich mehrere gibt, und wo welche Listen aufgestellt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Nur in 3 der 24 Kommunen der Verbandsgemeinde (VG) Zell gibt es für die Bürgermeisterwahl am 9. Juni keine Kandidatin oder keinen Kandidaten. Dies sind Moritzheim, Panzweiler und Walhausen. Hier müssen die neuen Gemeinderäte den künftigen Ortschef oder die Ortschefin wählen. In fünf Gemeinden treten zwei Bewerberinnen oder Bewerber an, ...