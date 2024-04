Plus Ulmen Kommunalwahl 2024: Liste der „Bürger für Ulmen“ steht i Die Wählergruppe „Bürger für Ulmen“ hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl am 9. Juni nominiert. Foto: Gregor Mainzer Der Vorsitzende der Wählergruppe „Bürger für Ulmen“ (BFU), Michael Mais, hatte vor Kurzem in den Sitzungssaal der Stadt Ulmen zur Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl am 9. Juni eingeladen, um die Liste für den Ulmener Stadtrat zu beraten und zu beschließen. Ein wichtiges Signal der bislang zweitstärksten Fraktion im Ulmener Stadtrat: Die Liste der „BFU e.V.“ ist vollständig – alle Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest, heißt es in einer Pressemitteilung der BFU. Lesezeit: 1 Minute

Die BFU will nach eigenen Angaben ihre erfolgreiche bürgernahe Arbeit in Ulmen mit einer hoch motivierten Mannschaft fortsetzen. Die Kandidatinnen und Kandidaten engagieren sich bereits seit Jahren ehrenamtlich in vielen Bereichen des städtischen Lebens. Von erfahrenen Kommunalpolitikern bis hin zu jungen Menschen, die Lust an der Kommunalpolitik haben, ist alles ...