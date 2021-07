Sollen Urlaubsgäste in der Verbandsgemeinde Cochem über einen Gästebeitrag an der Finanzierung der touristischen Infrastruktur beteiligt werden? Ja, finden die Grünen und haben eine entsprechende Initiative im Verbandsgemeinderat gestartet. Dazu soll es in Kürze eine Informationsveranstaltung geben, bevor dann der VG-Rat über die Einführung eines solchen Gästetickets entscheiden soll.