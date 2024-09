Plus Cochem Kommentar zu Schließungen im Einzelhandel in Cochem: Geisterstädte kann keiner wollen Von Ulrike Platten-Wirtz i Ulrike Platten-Wirtz kommentiert zum Verkehrsaufkommen in Cochem. Foto: Jens Weber/MRV Schulbücher, Kleidung oder die ersten Zigaretten: Früher spielte sich ein ganzes Leben zwischen den Geschäften im Ort ab – doch es werden immer weniger. „Leute, kauft lokal“, kommentiert RZ-Redakteurin Ulrike Platten-Wirtz. Lesezeit: 1 Minute

Wenn die Buchhandlung in Cochem zum Jahresende schließt, heißt das: wieder ein Fachgeschäft weniger. Das wäre dann nach dem Aus von Faber und Mades in jüngster Zeit schon das dritte familiengeführte Unternehmen, das seine Pforten für immer schließt. Als ich 1976 als Fünftklässlerin in Cochem eingeschult wurde, war die Buchhandlung ...