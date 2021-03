Plus

Grundsätzlich dürfen die Cochem-Zeller Wahlberechtigten mit den Ergebnissen dieser Landtagswahl vollauf zufrieden sein: Alles deutet schließlich darauf hin, dass Eifel, Mosel und Hunsrück auf Landesebene auch künftig bestens vertreten sein werden: Da die Cochemerin Heike Raab vermutlich erneut in die Landesregierung geht, dürften Anke Beilstein aus Ernst und Benedikt Oster aus Binningen abermals im Landesparlament für Cochem-Zeller Interessen einstehen. Hinzu kommt: Anke Beilstein hat bei den Erststimmen das drittbeste Ergebnis der CDU in Rheinland-Pfalz geholt, auch wenn es 4,7 Prozentpunkte unter ihrem Wert von 2016 liegt. Das dürfte ihrem Wort in der Landtagsfraktion Gewicht verleihen.