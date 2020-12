Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 18:08 Uhr

Cochem

Kochtopf angebrannt: Einsatz an der Moselpromenade

Gut zwei Dutzend Feuerwehrleute mussten am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz an der Moselpromenade ausrücken. Ein piepsender Rauchmelder alarmierte die Feuerwehr, leichter Qualm wurde wahrgenommen. Auslöser war ein angebrannter Kochtopf in der Küche im Obergeschoss eines Hauses unterhalb der Reichsburg.