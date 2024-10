Plus Forst

Knebels Mosterei in der Eifel: Wo man trinkt, was man bringt

i Das reicht für ein Jahr: Achim Dimansky (rechts) hat mit seiner Frau Martina, seinem Sohn Daniel und der Enkelin morgens die Äpfel auf seiner Streuobstwiese geerntet, nachmittags kann er den frischen Saft mit nach Hause nehmen. Foto: Birgit Pielen

Familie Dimansky aus Laubach ist stolz und glücklich: Am Morgen haben sie gemeinsam die Äpfel von ihrer Streuobstwiese geerntet, einige Stunden später packen sie den Saft aus genau diesen Äpfeln in ihr Auto, abgefüllt in Fünf-Liter-Kartons mit Zapfhahn. Knebels Mosterei im Eifeldorf Forst macht es möglich. Nach dem Motto „Du trinkst, was du bringst“ gibt es hier einen besonders individuellen Service. Achim Dimansky sagt: „Besser geht es nicht.“