Plus Hausen/Cochem

Kloster Ebernach: Nächster Schritt im Insolvenzverfahren

i Der Träger des Klosters Ebernach in Cochem-Sehl, einer Wohneinrichtung für Menschen mit Hilfebedarf, durchläuft zurzeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der nächste Verfahrensschritt ist nun gegangen. Foto: Archiv Christoph Bröder

Der Träger des Klosters Ebernach in Cochem-Sehl durchläuft zurzeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. In demselben ist nun der nächste planmäßige Schritt gegangen. Auf den Betrieb der Einrichtung und auf deren Mitarbeiter wirkt sich dieser einer Pressemitteilung zufolge jedoch nicht aus.