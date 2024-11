Plus Cochem-Zell Klimawoche will informieren und sensibilisieren: Louisa Schneider bei der Cochemer Klimaschutzkonferenz i Die Klimajournalistin Louisa Schneider wird über ihre Reise zu Klima-Kipppunkten der Erde berichten. Foto: Karina Kortluke Auch in diesem Jahr veranstalten die Kreiswerke gemeinsam mit der lokalen Energieagentur eine kreisweite Klimawoche. Sie findet vom 4. bis 8. November statt – mit dem Ziel, mit allen Generationen das Thema Klimaschutz zu beleuchten und dieses verstärkt in den Fokus zu nehmen. Das teilen die Kreiswerke mit. Lesezeit: 2 Minuten

Den Auftakt bildet die Klimaschutzkonferenz am Montag, 4. November, ab 18 Uhr. In diesem Jahr findet sie im Apollo-Kino in Cochem statt. Hauptrednerin des Abends wird Louisa Schneider aus Kaifenheim sein: „Sie ist Klimajournalistin, Storytellerin und Moderatorin. Von der Eifel aus zieht es sie in die Welt, um die Klima-Kipppunkte ...