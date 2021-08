Kleiner Trost fürs aufgefallene Cochemer Weinfest: Jazzmusik statt Rieslinglaune und Böllerschüsse

Eigentlich hätte sich ganz Cochem am vergangenen Wochenende in eine einzige große Festmeile verwandelt. Doch anstatt mit einem Glas Riesling anzustoßen, alte Bekannte zu treffen, gemeinsam zu schunkeln und Lieder zu singen, musste das traditionelle Weinfest in der Kreisstadt abgesagt werden: wegen Corona. Um Einheimischen und Gästen dennoch eine Möglichkeit zum Feiern zu bieten, haben Oliver Pinzer, Geschäftsführer der Reichsburg, und seine Mitarbeiter eine kleine Konzertreihe gestartet, die ihren Höhepunkt am Weinfestsamstag mit dem Auftritt der Jazzband Beos Phyx hatte.