Standen in den vergangenen Jahren vor allem die Atomwaffen im Mittelpunkt des Ostermarsches in Büchel, so wurde diesmal alles vom Krieg in der Ukraine überlagert. Mehr als 300 Demonstranten forderten einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und verurteilten scharf Putins Vorgehen. Doch auch die Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt wurde immer wieder erhoben.