Kita Bullay: Erneut Corona in einer Gruppe

Bullay

Aufgeatmet haben die Eltern und Erzieherinnen, als die Kita St. Maria Magdalena Bullay nach längerer Schließung am 19. November wieder ihren Betrieb aufnehmen konnte. Einige Wochen war die Einrichtung wegen der Corona-Infizierung von fünf Personen geschlossen. Doch jetzt schlägt das Virus erneut zu, sodass der Träger KiTa gGmbH Trier eine Gruppe des dreigruppigen Kindergartens dichtmachen muss. Gleichwohl ist Gesamtleiterin Ilona Batta erleichtert, dass diesmal nur die Kinder und Mitarbeiter einer Gruppe zu Hause bleiben müssen. Ein Kind ist infiziert. Ilona Batta erklärt: „Alle Eltern der Einrichtung wurden sofort informiert, und es besteht das Angebot, dass sich alle Mitarbeiter testen lassen können.“ Die Mitarbeiterinnen der Bullayer Kita haben sich bereits alle testen lassen, die Ergebnisse stehen noch aus. Die Erzieherinnen achten sehr darauf, dass die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen unter sich bleiben, versichert Ilona Batta: „Dennoch ist das Virus in die Einrichtung gekommen.“ Immerhin ist klar, über welchen Weg es kam.