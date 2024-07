Plus Eppenberg

Kirmes in Eppenberg: Verlosung kommt der Kinderkrebshilfe zugute

i Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr das Moped- und Oldtimertreffen im Zuge der Kirmes in Eppenberg statt. Foto: Torsten Praulich

Wie schon in den vergangenen Jahren lädt die Feuerwehr Eppenberg auch in diesem Jahr am Wochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, zur Kirmes auf den Gemeindeplatz ein.