Einsamen Frauen in der Zeit der Pandemie ein Stück Gemeinschaft schenken, Kontakt halten, sie nicht alleinlassen und auch in diesen Zeiten Mut machen: Einmal monatlich verschicken Frauen in der evangelischen Kirchengemeinde Cochem Briefe an die anderen Frauen der Frauenhilfe, liebevoll geschrieben und befüllt. Und so läuft die Frauenhilfsarbeit auch in Corona-Zeiten nicht ins Leere.