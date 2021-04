Der 4. Kirchliche Aktionstag am Fliegerhorst Büchel in der Eifel soll am 3. Juli stattfinden, mit einem Gottesdienst in einem kleineren Rahmen in unmittelbarer Nähe des Haupttores und mit mehreren digitalen Angeboten im Netz. Dies entschied die Projektgruppe „Kirche gegen Atomwaffen“ bei einem Online-Treffen. Die Predigt beim Gottesdienst am Fliegerhorst wird der Präsident von pax christi Deutschland, Bischof Peter Kohlgraf (Mainz), halten.