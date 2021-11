Zu einer digitalen Zukunftskonferenz „Einfach glauben – Einfach machen“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Cochem in Zusammenarbeit mit der Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt ein. An der zweitägigen Konferenz, die am 12. und 13. November stattfinden wird, nimmt auch die Präses der Evangelische Kirche in Deutschland-Synode (EKD) und EKD-Ratsmitglied, Anna-Nicole Heinrich, teil.