Der rheinland-pfälzische Kinoprogrammpreis feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Zum ersten Mal ist er mit 100.000 Euro dotiert.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Preisgelder – nach einer Jurysitzung Mitte April – diesmal schon im Mai vergeben. Aus dem Kreis Cochem-Zell freut sich das Cochemer Apollo-Kino über ein Preisgeld von 2750 Euro, an das Kulturkino in Zell-Kaimt gehen 1500 Euro, wie einer Mitteilung des Mainzer Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zu entnehmen ist. Der Verein „KulturKino Kaimt“ hat den Corona-Lockdown ebenfalls für Erneuerungsarbeiten genutzt. Zudem laufen die Vorbereitungen fürs „SommerKino am Fluss“ (Detailinfos:).