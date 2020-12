Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 05:00 Uhr

Kinokultur auf dem Land soll erhalten bleiben

Die Bundesregierung stellt für das „Zukunftsprogramm Kino“ in diesem Jahr bis zu 17 Millionen Euro bereit. Mit dem Förderprogramm will der Bund vor allem das Kinosterben auf dem Land bremsen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zufolge werden vor allem Investitionen in Saal-, Projektions-, Kassentechnik, digitale Kundenbindung, Barrierefreiheit und Energieeffizienz gefördert.