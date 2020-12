Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 15:00 Uhr

Düngenheim

Kind in Eifel von Auto erfasst und leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Düngenheim am Samstag ist ein Kind leicht verletzt worden. Der Polizei Cochem wird am frühen Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Düngenheim in der Monrealer Straße gemeldet. Beamte und Rettungskräfte rückten sofort in das Eifeldorf aus.