Hans Kaiser ist ein passionierter Glaskünstler. Sein Haus in Kelberg, Auf dem Hermes 9, ist voll bunter, zerbrechlicher Kunstwerke, die er in Kleinarbeit geschaffen hat. Sein seltenes Hobby ist schon als Kunst zu bezeichnen, denn allen Gegenständen sieht man ihre besondere Machart an – und dass geschickte Hände sie schufen.