In Teilen des benachbarten Vulkaneifelkreises, vor allem im Kelberger Land, weist das Trinkwasser erhöhte Werte des Schwermetalls Vanadium auf. Auch in anderen Teilen im nördlichen Rheinland-Pfalz wurden seit einigen Jahren immer wieder erhöhte Vanadiumkonzentrationen festgestellt. Das Gesundheitsamt in Daun fordert von seinen Wasserversorgern mittlerweile entsprechende Vorsorgemaßnahmen.