Kaum ungeimpfte Pflegekräfte: Der Schwarze Peter liegt beim Gesundheitsamt

Bis zum 15. März hatten alle Beschäftigten in Gesundheitsberufen, etwa in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, bei ambulanten Pflegediensten und in Arztpraxen die Möglichkeit, ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesungsnachweis oder einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. Da ab sofort die vom Bund beschlossene und in Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geregelte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, müssen die Einrichtungsleitungen Mitarbeitende, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen, an das Gesundheitsamt melden.