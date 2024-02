Die evangelische Kirchengemeinde Cochem hat eine neue Gemeindeleitung gewählt. Für die zehn Plätze im Presbyterium hatten sich elf Kandidatinnen und Kandidaten beworben, sodass hier eine Wahl nötig wurde. Es war die einzige Wahl in einer Kirchengemeinde im Kreis Cochem-Zell, in allen anderen Gemeinden galten die jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber bereits als gewählt, da es hier nur so viele Kandidaten gab, wie zu wählen waren, oder es zu wenige Bewerber gab.