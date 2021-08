Katastrophe an der Ahr: Touris verunsichert

Autowracks, zerstörte Häuser und Straßen, fehlende Brücken: der Anblick dessen, was das Hochwasser im Ahrtal angerichtet hat, ist nach wie vor schockierend. Auch an der Mosel gab es Hochwasser, die Schäden waren rasch beseitigt. Doch die Bilder von der Ahr haben sich eingeprägt. Die Verunsicherung bei den Touristen, die nach Cochem-Zell kommen wollten, ist groß. Die Folge: Eine Stornowelle sorgt dafür, dass viele Betten in den Gastronomiebetrieben Ende Juli und auch über den August leer bleiben, obwohl die Hotels und Ferienwohnungen vor wenigen Wochen noch gut gebucht waren.