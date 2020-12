Cochem-Zell

Der Palmsonntag, der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit, ist der Beginn der Karwoche. Traditionell werden an diesem Tag in den Messen in den katholischen Kirchen Palmzweige gesegnet, die dann von den Gläubigen zu Hause an einem Kruzifix oder anderen Orten in der Wohnung befestigt werden. Während der Corona-Pandemie können sich die Menschen nun aber nicht in den Kirchen versammeln, doch Palmzweige werden dennoch gesegnet.