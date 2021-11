Karl-Otto Vogt ist sauer. Ordnungsgemäß hat er seine braune Biomülltonne zur Abfuhr an der Straße bereitgestellt. Als er sie wieder an ihren Platz schieben will, fällt dem Weißenthurmer auf: Der Müll ist noch in der Tonne. Auf ebendieser klebt ein Sticker: „Eine Entleerung ist nicht erfolgt, da das Gefäß fehlbefüllt ist“, steht da. Ein Fall aus dem Nachbarkreis Mayen-Koblenz, der in Zukunft auch Cochem-Zeller Kopfschmerzen bereiten dürfte, sofern sich Metall in ihren Biotonnen findet.