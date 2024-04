Plus Kaisersesch Kandidaten für Kommunalwahl nominiert: UBL setzt sich weiter für Mountainbikestrecke ein i Sowohl für die Stadtrats- als auch für die Verbandsgemeinderatswahl Kaisersesch hat die UBL ihre Kandidaten nominiert. Foto: Margret Zeimetz Zu zwei getrennten Mitgliederversammlungen hatte die Unabhängige Bürgerliste (UBL) für die Stadt und die Verbandsgemeinde Kaisersesch ins Mehrgenerationenhaus (MGH) eingeladen. Dort wurden die Bewerber für das jeweilige Gremium gewählt. Für den Stadtrat bestimmten die Mitglieder 24 Kandidaten. In einer weiteren Versammlung wurden für den Verbandsgemeinderat ebenfalls 24 Kandidaten gewählt. Lesezeit: 1 Minute

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, konnte die UBL „einen deutlichen Mitgliederzuwachs“ verbuchen. Sie wertet dies und die Bereitschaft zur Mitarbeit bei kommunalen Aufgaben „als großen Erfolg und als Beweis einer breiten Akzeptanz der Wählergruppe bei den Menschen“. So folgten den Listenaufstellungen rege Diskussionen und ein Austausch vielfacher Ideen, was ...