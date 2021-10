Für viele ist es nicht vorstellbar, das zu tun, was Kurt Mazzucco, Patrick Schweitzer und Marco Ofenstein machen: Sie arbeiten beim Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz. Ihr jüngster Einsatzort: Das Gelände in Daun, auf dem jahrzehntelang die Brotfabrik stand und auf dem seit Mitte des Jahres die so genannte Junior Universität entsteht.