Kammerpreismünze klebt auf Kennzeichen: Urkundenfälschung oder eine List?

Die Zusammenfassung der Anklage hört sich recht unterhaltsam an. Ein 32-Jähriger soll statt der nötigen Plakette der Kfz-Zulassungsstelle jeweils einen Aufkleber mit der Aufschrift „Silberne Kammerpreismünze Landesprämierung – Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz“ an den Kennzeichen seines Autos angebracht haben, um eine amtliche Zulassung vorzutäuschen, wie es in der Anklage heißt. Doch witzig ist die Verhandlung vor dem Cochemer Amtsgericht nicht. Denn diese offenbart den Konflikt zweier Männer, dessen Feindseligkeit die angeklagten Taten bei Weitem überstrahlt.