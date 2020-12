Kaisersescher Rat diskutiert über Corona-Prävention: Schüler brauchen Frischluft – aber wie?

Kaisersesch

Wie können Schulkinder und Lehrer am besten vor einer Corona-Infektion geschützt werden? Sind mobile Luftreinigungsgeräte, Lüftungsanlagen oder CO2-Messgeräte die Lösung? Und worin besteht überhaupt der Unterschied? Oder braucht es gar keine technischen Lösungen, wenn regelmäßig Frischluft durch geöffnete Fenster und Türen bläst und die verbrauchte, möglicherweise mit Viren belastete Luft vertreibt? Aufgrund eines Antrags der UBL-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kaisersesch, alle Schulen in der VG Kaisersesch mit „professionellen Luftreinigungsgeräten“ auszurüsten, setzte sich das Gremium intensiv mit dem Thema auseinander, wobei technische Fragen und emotionale Argumente aufeinandertrafen. Am Ende verwies der Rat den Antrag einstimmig zur weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse.