Plus Hambuch/Kaisersesch Kaisersescher Kult-Disco für einen Abend wiederbeleben: In Hambuch steigt M-Box-Party Von Thomas Brost i Volle Hütte in Hambuch: Im vorigen Jahr rockten viele Fans der M-Box auf der Bühne des Tannenhofs ab. Foto: Thomas Arnold Kurz vor dem zehnten Jahrestag, an dem die Kultdisco M-Box in Kaisersesch für immer ihre Pforten schloss, sind die Anhänger aufgefordert, im Hambucher Tannenhof abzurocken und die alten Zeiten aufleben zu lassen. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir lassen die Flamme wieder hell lodern“, sagt Thomas „Pastui“ Arnold und freut sich „wie Bolle“ auf die nächste Auflage des M-Box-Abends. Die alten Zeiten in der legendären Kaisersescher Diskothek Musical Box, kurz M-Box, sollen am Samstag, 28. Dezember, ab 21 Uhr im Hambucher Tannenhof in der Ü25-Party wieder beschworen ...