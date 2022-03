Vor 40 Jahren erschreckte die Eifel die Nachricht, dass in der Nähe von Kaisersech bei Hambuch und Illerich eine Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) gebaut werden soll. Gegen diese Pläne, die am 13. März 1982 bekannt wurden, erhob sich ein großer Widerstand, den die Region so noch nie gekannt hatte.