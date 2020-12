Kaisersescher Freilichtbühne zeigt Satirerevue „Mit Abstand das Beste“: Wenn das Coronavirus selbst zu Wort kommt

Kaisersesch

Die durch Corona erzwungene Absage des Sommernachtstheaters hat die Aktiven der Freilichtbühne am schiefen Turm Kaisersesch und sicher auch das treue Publikum schwer getroffen. Doch die Theatermacher haben sich von der Enttäuschung nicht lähmen lassen, sondern sich schnell auf ihre Kreativität besonnen und die Pandemie kurzerhand zum Thema einer Satirerevue erklärt, die an den Wochenenden Freitag, 17., Samstag, 18., und Sonntag, 19. Juli sowie 24., 25., und 26. Juli aufgeführt wird. Mit der jüngsten Corona-Verordnung im Rücken, die kleine Theateraufführungen wieder zulässt und mit einem von den zuständigen Behörden genehmigten Hygienekonzept können rund 12 Darsteller vor jeweils 30 Zuschauern auf einer kleinen Freilichtbühne neben dem Alten Kinosaal (bei schlechtem Wetter im Saal) zeigen, was ihnen Satirisches zum Corona-Ausnahmezustand eingefallen ist.