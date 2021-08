Die Planungen zum Modellprojekt „SmartQuart“ in Kaisersesch stehen kurz vor dem Abschluss (die RZ berichtete). In Kaisersesch soll in einem Reallabor erforscht werden, wie Wasserstoff aus regenerativen Energien erzeugt, gespeichert und genutzt werden kann. Neben den technischen Anlagen wie Elektrolyseur und geeigneter Fotovoltaikanlage ist auch die Planung eines Besucherzentrums von Bedeutung.