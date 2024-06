Plus Kaisersesch Kaisersesch: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr i Das neue Tanklöschfahrzeug ist in Kaisersesch angekommen. Foto: C. Simon Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat an die Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch ein neues Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 3000 übergeben, das nicht nur in der Verbandsgemeinde Kaisersesch, sondern darüber hinaus auch im Rest des Landkreises eingesetzt werden kann. Lesezeit: 1 Minute

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hat an die Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch ein neues Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 3000 übergeben, das nicht nur in der Verbandsgemeinde Kaisersesch, sondern darüber hinaus auch im Rest des Landkreises eingesetzt werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro des Landtagsabgeordneten Benedikt Oster aus ...