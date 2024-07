Kaifenheim: Picknickkonzert des Landespolizeiorchesters findet großen Anklang

Kaifenheim. “Wir fühlen uns hier in Kaifenheim schon ein bisschen wie zu Hause”, sagt Moderator Joachim Lösch und verweist in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen Auftritte seines Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz im Eifelort. Dessen musikbegeisterte Dorfgemeinschaft erfreut sich nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auch in 2024 wieder an einem Picknick-Konzert der musizierenden Mainzer Polizeibeamten. Laszlo Szabo schwingt beim Freiluftkonzert vor der Gemeindehalle heuer den Taktstock eines versierten Dirigenten und kann dabei ebenso überzeugen wie seine 36 Musikerinnen und Musiker. In diesem Zusammenhang bringt das hervorragend aufspielende Orchester einmal mehr Klassiker namhafter Komponisten aus Oper und Operette, bekannte Ohrwürmer aus der Filmmusik, sowie beliebte Oldies von Interpreten aus der Sparte Jazz-, Rock- und Popmusik zu Gehör. Foto: Thomas Esser