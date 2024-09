Plus Cochem Kabarettist tritt am 1. Oktober in Cochem auf: Abdelkarim hat den „Plan Z“ i Kabarettist Abdelkarim zeigt am 1. Oktober in Cochem sein neues Programm. Foto: Guido Schröder Ein unterhaltsamer Abend mit Lachgarantie wartet auf Kulturfreunde: Kabarettist Abdelkarim kommt mit seinem neuen Programm ins Cochemer Kapuzinerkloster, und zwar schon am Dienstag. Lesezeit: 1 Minute

Muss man Lebensträume, die einfach nicht wahr werden wollen, irgendwann auch mal loslassen? Realistisch betrachtet ja, aber mit so was wie Realismus hält sich der Kabarettist Abdelkarim nicht lange auf. Mit seinem neuen Programm „Plan Z“ zeigt er morgen, am Dienstag, 1. Oktober, im Kapuzinerkloster, dass das Alphabet nicht ohne ...