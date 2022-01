Juppi erleuchtete Klottener Weihnachtshaus zum letzten Mal: Seine Tochter startet nun Spendenaufruf

Seit 26 Jahren lässt Josef Johann, den meisten als Juppi bekannt, zur Adventszeit die Augen von Groß und Klein leuchten, wenn sie vor seinem Haus standen. Das Klottener Weihnachtshaus, das in der Vorweihnachtszeit so bunt erstrahlte, dass es zahlreiche Bewunderer angezogen hat, ist vielen bekannt. Am 1. Januar erreicht die Familie von Josef Johann jedoch die traurige Nachricht: Ihr geliebter Mann, Vater, Großvater ist plötzlich verstorben. Seine Tochter Anita Leffler hat jetzt eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihre Mutter mit den anfallenden Kosten nach dem plötzlichen Tod zu unterstützen. Denn nicht nur die Beerdigung, auch das Haus und die vielfältige Weihnachtsdeko lassen sie mit einigen Kosten zurück.