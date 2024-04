Plus Alf/Koblenz Junger Mann in Alf niedergestochen: Prozess um schweren Raub geht weiter Von Annika Wilhelm i In diesem Bereich fand die grausame Tat statt, bei der auf einen 21-Jährigen mehrmals mit einem Messer eingestochen wurde. Foto: Annika Wilhelm Im Gerichtsprozess um den schweren Raub in Alf, bei dem ein 27-Jähriger aus dem Kreis Cochem-Zell siebenmal auf einen 21-Jährigen eingestochen und ihm danach Handy und Schlüsselbund entwendet haben soll, sagten zuletzt Familienmitglieder des Angeklagten aus. Lesezeit: 1 Minute

Bei dem Prozess um einen schweren Raub in Alf, bei dem ein junger Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt wurde, wurden zuletzt weitere Zeugen vernommen. Darunter waren auch die Mutter und der Bruder des Angeklagten. Der 27-Jährige aus dem Kreis Cochem-Zell soll in der Nacht zum 15. September in der ...