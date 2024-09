Plus Leiwen/Mosel Jubel in Ediger-Eller: Anna Zenz ist die neue Moselweinkönigin Von Thomas Brost i Der heiß ersehnte Moment: Anna Zenz (4. von links) wird von ihrer Vorgängerin zur Moselweinkönigin gekrönt. Ihr zur Seite stehen als Prinzessinnen Paula Sophie Scherrer (3. von links), Maja Treis (2. von rechts) und Anne van Dongen (rechts). Foto: Thomas Brost/Thomas brost Zum ersten Mal seit Lisa Dieterichs (2014/15, Ellenz-Poltersdorf) kommt die oberste Repräsentantin für die Mosel aus dem Landkreis Cochem-Zell: Anna Zenz aus Ediger-Eller ist neue Mosel-Botschafterin, sie hat sich beim Casting in der Livia-Halle in Leiwen gegen drei Konkurrentinnen durchgesetzt. Alle drei anderen Kandidatinnen brauchen nicht traurig zu sein: Sie alle sind als Prinzessinnen ebenfalls bekrönt. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich kann es nicht in Worte fassen“, sagte Anna Zenz (23), nachdem die 27-köpfige Jury ihr im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geschenkt hatte. Dabei dürfte wie in den Jahren zuvor in dem zweistündigen Programm die Stegreifrede die entscheidende Rolle gespielt haben. Aus den fünf zusammengewürfelten Begriffen Tom Kaulitz, Dekantieren, ...