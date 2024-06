Plus Cochem Josef Weckbecker gewinnt in Moselkern mit einer Stimme mehr: Zwölf Bürgermeister in VG Cochem wiedergewählt Von Dieter Junker i Josef Weckbecker hat sich in Moselkern mit einem Vorsprung von einer Stimme als Gegenkandidat behauptet. Foto: Rolf A. Schmitz Zwölf Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der VG Cochem können sich bei der Urwahl über ihre Wiederwahl freuen. Sie wurden von den Wählern in ihrem Amt bestätigt. Eine denkbar knappe Überraschung hat es dagegen in Moselkern gegeben. Lesezeit: 1 Minute

In der Gemeinde mit lediglich 563 Einwohnern unterlag Amtsinhaber Peter Mayer denkbar knapp mit 49,9 Prozent gegen seinen CDU-Gegenkandidaten Josef Weckbecker, der 50,1 Prozent erhielt. Hier gab am Ende eine Stimme den Ausschlag. Neue Ortsbürgermeister gibt es in Bruttig-Fankel, wo Hermann-Josef Scheuren Nachfolger von Rainer Welches wird. In Mesenich folgt Wolfgang ...