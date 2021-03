Johannes Schatz: Marienburg soll nicht schließen

Der ehemalige Leiter des Jugendbildungszentrums (Jubiz) Marienburg, Johannes M. Schatz, hat in einem Offenen Brief an den Trierer Bischof Stefan Ackermann appelliert, seine Entscheidung, die Marienburg zu schließen, zu überdenken und sich mit den Menschen vor Ort, den Jugendverbänden und den Fachstellen an einen Tisch zu setzen. „Sie dürfen die Marienburg nicht schließen! Im Gegenteil: Sie sollten sie schützen, bewahren und ausbauen! Viel zu viel steht für Ihr Bistum auf dem Spiel“, heißt es in dem Schreiben.