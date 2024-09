Plus Kaisersesch

Jahrelang in Kaisersescher Bäckerei zusammengearbeitet: Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Von Thomas Esser

i Hermann und Hertha Näckel feiern Goldene Hochzeit. Foto: Tom Esser

Das Fest der Goldenen Hochzeit konnte jetzt das Ehepaar Hermann und Hertha Näckel (geb. Junglas) feiern. Kennengelernt haben sich die beiden 75-Jährigen bereits in der Schule, um danach 34 Jahre lang in der Kaisersescher Bäckerei und dem Café Bretz zusammenzuarbeiten – er als Bäcker in der Backstube und sie als Fachverkäuferin vorne an der Ladentheke.