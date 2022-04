Kurz vor 22 Uhr am vergangenen Samstag war in Treis-Karden ein visuell schönes, aber lautes Spektakel zu erleben: Vom Zillesberg aus brannte der Müllenbacher Feuerwerksfachbetrieb Steffes-Ollig ein Feuerwerk ab. So hatte es Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser auch über das Amtsblatt der Verbandsgemeinde (VG) Cochem vom 25. März mitgeteilt. Allein: An dem Böllerlärm nahmen manche Einwohner Anstoß.