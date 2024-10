Plus Valwig

Irrfahrt mit dem ÖPNV durch Cochem-Zell: Mutter muss ihren Sohn nach Busfahrt suchen

i Der achtjährige Pepe erlebte eine turbulente Busfahrt: Der Bus, mit dem er von der Bruttiger Grundschule nach Valwig fährt, hielt nicht an seiner Bushaltestelle. Daraufhin begann für seine Mutter Nadine Feider die Suche nach ihrem Sohn, der über Umwege in Senheim landete. Foto: Annika Wilhelm

Jeden Schultag steigt Pepe um 13.20 Uhr an der Bushaltestelle in Valwig aus, besucht auf dem Heimweg kurz seine Großeltern und kommt danach bei sich zu Hause an – außer an einem Dienstag Anfang September. Schuld daran ist ein ÖPNV-Vorfall. Doch wo steckte der achtjährige Junge?