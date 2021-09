In der Heilige Maria und St. Petrus Kirche in Andernach – vielen ist sie bekannt als die ehemalige St. Albert Kirche – ertönen samstags immer wieder Töne in einer Sprache, die viele hier vermutlich noch nie gehört haben. Der koptische Chor singt nämlich, wie der Name es bereits verrät, in koptischer Sprache.