Landkern

Die kleine Straße ist abgesperrt. Feuerwehrleute aus Landkern sorgen dafür, dass keine Autofahrer die Szenerie vor der Eifelgoldhalle stören. Ein Fernsehteam filmt. Die ersten Besucher melden sich an – wegen Corona werden alle Besucher registriert. Vor der Halle Protestschilder, in kleinen Gruppen wird diskutiert. In der Halle gibt es an diesem Abend die erste offizielle Informationsveranstaltung zum geplanten Interkommunalen Gewerbegebiet in Landkern.